السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اجتماع كولر مع لاعبى الأهلى قبل انطلاق المران

كولر مع مساعديه
كولر مع مساعديه

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي الأول للفريق بمعسكر الإمارات الذي انطلق على ملعب الشرطة بإمارة عجمان.

وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران عن أهمية المعسكر، وضرورة التركيز لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

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