معسكر الإمارات.. بعثة الأهلي تصل إلى مقر الإقامة

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، من مطار دبي إلى إمارة عجمان للإقامة، استعدادًا لبدء فعاليات معسكر الفريق المقام حاليًّا بدولة الإمارات.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ثم توجهت منه مباشرة إلى إمارة عجمان مقر إقامة الفريق خلال فترة المعسكر.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة بأحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة بإمارة عجمان في الإمارات.

ويقود مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، المران، حيث وضع المدير الفني برنامجًا استشفائيًّا وتدريبيًّا للاعبين على هامش مران اليوم.

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