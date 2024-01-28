الأهلى يستعير "أبوجبل" من البنك الأهلى لمدة 6 أشهر

توصل الأهلى لاتفاق رسمي مع إدارة البنك الاهلى، يقضي باستعارة محمد أبوجبل إلى نادى الأهلى بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة ستة أشهر.

وأكد مصدر بالقلعة الحمراء أن إدارة التعاقدات بالأهلى حصلت على توقيع مسئولى البنك الأهلى، أمس، على أن يتم قيد اللاعب غدًا فى القائمة المحلية قبل إغلاق باب القيد يوم الأربعاء المقبل.

وكشف المصدر أن هناك بندًا فى عقد الإعارة يتيح للأهلى تحويل الإعارة لبيع نهائى فى حال موافقة الطرفين.

وتوقفت مفاوضات الأهلى مع سيراميكا للتعاقد مع محمد بسام نظرًا لرفض مسئولى سيراميكا الاستغناء عنه.

ويتواجد محمد أبوجبل مع بعثة منتخب مصر المتواجدة فى كوت ديفوار، والتي تستعد لمواجهة الكونغو الديمقراطية عند العاشرة من مساء اليوم فى مباراة دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

يأتى تعاقد الأهلي مع محمد أبوجبل بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وتأكد غياب الشناوى أربعة أشهر.