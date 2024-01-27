سداسي الأهلي المصاب يخضع للفحص الطبي بعد العودة إلى التتش

يخضع سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصاب، وهم أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمود متولي وكريم نيدفيد ورضا سليم وخالد عبد الفتاح للفحص الطبي فور استئناف الفريق للتدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش.

وخاض الأهلي معسكر إعداد بإمارة عجمان، حيث تخلله خوض مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي.

وغاب اللاعبون الستة عن معسكر الأهلي في الإمارات، بعدما قرر الجهاز الفني استمرارهم في القاهرة لاستكمال برنامجهم العلاجي قبل التعافي من الإصابة والانتظام في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

وضمت قائمة الأهلى فى معسكر الإمارات كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

خط الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي "كريستو".

خط الهجوم: موديست ووسام أبو علي.

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