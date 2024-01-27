عاجل بالأسماء.. الأهلى يحدد 3 حراس مرمى للتعاقد مع أحدهم بعد إصابة الشناوى

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، التعاقد مع حارس مرمى جديد لخلافة محمد الشناوي عقب إصابته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن مدة غياب محمد الشناوي للتعافي من إصابة الكتف التي تعرض لها في مباراة كاب فيردي قد تصل إلى 4 أشهر، وهو ما يجعل الفريق يحتاج إلى حارس آخر بجوار مصطفى شوبير وحمرة علاء حارسي الفريق الحاليين.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي بدأت تخطط للتعاقد مع حارس جديد من بين الثلاثي محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا أو عودة علي لطفي للنادي الأهلي من زد في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة تنتظر عودة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من الإمارات لحسم قراره الفني النهائي بشأن ضم حارس جديد في الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يعرض صلاح محسن مقابل ضم خليفة الشناوي

في المقابل كثف مسئولو سيراميكا كليوباترا مفاوضاتهم مع النادي الأهلي وصلاح محسن، من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن إدارة النادي وضعت شرطاً بألا تقل قيمة التعاقد عن 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى وضع امتيازات تخص نسبة المشاركة وحال تسجيل اللاعب عددا من الأهداف، سيجري الاتفاق عليه.

وأضاف المصدر أن الأهلي رفض فكرة مبادلة مصطفى شوبير مقابل ضم محمد بسام حارس مرمى سيراميكا، بعد إصابة محمد الشناوي مع المنتخب الوطني.

وطلب النادي الأهلي وضع بعض الشروط، من أجل تعطيل انتقال صلاح محسن لاحقا، إلى صفوف نادي الزمالك، قبل أن يتم عرضه أولا على القلعة الحمراء وتكون لديها الأفضلية في ضمه.

الأهلي يتعادل وديا مع حتا الإماراتي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعادل مع نظيره حتا الإماراتي بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر أمس الجمعة.

والتقى الأهلي وحتا الإماراتي في ثاني تجاربه الودية ضمن معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في الإمارات

وكان المارد الأحمر قد خاض مباراة ودية قبلها أمام الأخدود السعودي، وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن معسكر إعداد الأهلي للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات سينتهي غدا الأحد.