رسالة خاصة من لاعبى الأهلى لـ"الشناوى" بعد إصابته مع المنتخب (فيديو)

بعث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمد الشناوي قائد المارد الأحمر وحارس مرمى منتخب مصر بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة كاب فيردي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص جميع لاعبي الأهلي الموجودين بمعسكر الفريق في دولة الإمارات، على تقديم الدعم لقائد الفريق من أجل العودة سريعًا للمشاركة في المباريات.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن خضوع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، لعملية بالمنظار بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف، على أن يغيب الشناوي عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر.

وتم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع الجانب الألماني لإنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بالحارس.

وتمنى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام والجهاز الفني والطبي للمنتخب واللاعبين الشفاء العاجل لمحمد الشناوي.

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