الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

محمود متولى فى المران
محمود متولى فى المران

تلقى محمود متولي لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، إخطارًا رسميًا من إدارة الكرة بفسخ عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد رفض رحيله في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن كولر طلب رحيل "متولي"، وتم إبلاغ اللاعب بفسخ العقد بالتراضي، ولكنه تمسك بالاستمرار لنهاية الموسم الحالي في ظل ضيق الوقت للحصول على عرض مناسب، في ظل ابتعاده الفترة الأخيرة عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابات. 

وأضاف المصدر، أن اللاعب حصل على موافقة من الإدارة بالتدريب والعلاج بشكل جيد، على أن يبحث عن عرض مناسب نهاية الموسم الجاري.

في السياق ذاته، يخضع التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق لأشعة وفحوصات طبية لحسم موقفه من السفر، غدًا، مع البعثة إلى الجزائر، بعد أن اشتكى من شد في العضلة الخلفية على هامش مشاركته في الودية الأخيرة أمام الشباب علي ملعب مختار التتش.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي، عن أن اللاعب قد يواجه صعوبة في السفر، خاصة أن الإصابة تحتاج من أسبوع إلي 15 يومًا من أجل اكتمال شفائه، ولكن الأشعة ستحدد مدة علاجه وغيابه عن الفريق.

وكان أكد أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أشار إلى أن المالي أليوديانج يعاني من كدمة في الركبة والتي تعرض لها في ودية الشباب.

وأضاف أن الإصابة خفيفة ولن تعيق اللاعب المالي عن السفر لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات، والمقررلها مساء الجمعة في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي| فقرات بدنية للاعبين بالجيم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واصل تدريباته صباح أمس استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين.

محمود متولى الاهلى كولر اصابة محمد الضاوى كريستو شباب بلوزداد الجزائري

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