كولر يغير موقفه من "رحيل ديانج" بعد مشاركته مع منتخب مالى

أغلق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ملف رحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري ورفض رحيله إلى الدوري القطري خلال الفترة القادمة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن كولر طلب استمرار اللاعب المالي مع القلعة الحمراء مؤكداً أن بقاءه مهم من الناحية الفنية وأن وجوده مهم داخل القلعة الحمراء ولا يريد رحيل اللاعب المالي إلى الدوري القطري واستمراره داخل الفريق.

وأشار المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن أليو ديانج قد تلقي عدة عروض من بلجيكا وإنجلترا وتركيا ولكنها لم تصل إلى النادي الأهلي بشكل رسمي لذلك لا جديد في موقفه ومستمر مع مارسيل كولر المدير الفني الذي لم يعتمد عليه قبل التوقف الدولي.

وأوضح المصدر أن كولر أكد رغبته في الاعتماد علي اللاعب خلال الفترة القادمة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وانتظم أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة عقب عودته من كوت ديفوار.

وشارك ديانج في المران بعدما كان الجهاز الفني قد منحه راحة لمدة 24 ساعة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديڤوار.

مران الأهلى| وسام أبوعلى يواصل برنامج التأهيل

وكان وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل أداء برنامج التأهيل الذي يخضع له بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب فقرات علاجية في الجيم، قبل استكمال الفقرات بالجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة على اللاعبين، أكد خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.