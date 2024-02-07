أليو ديانج ينضم لمران الأهلى.. وكولر يقود تدريبات قوية للدوليين

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانًا قويًا لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش، صباح ‏اليوم الأربعاء.

انضمام أليو ديانج إلى تدريبات الأهلى

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا‎.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى دورى أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ونارية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات