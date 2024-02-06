كشف حساب.. تاريخ الأهلي ضد أندية الجزائر قبل مواجهة "شباب بلوزداد"

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، المقرر إقامتها يوم 16 فبراير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب عن المباراة محمود متولى، وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل «كوكا»، والفلسطينى وسام أبوعلى، بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وفق ما أكده د.أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، بجانب عمر كمال عبدالواحد، الذى لم يقيد فى القائمة الإفريقية، لمشاركته مع فريقه السابق مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية.

يرصد "الدستور" في التقرير التالي تاريخ مواجهات المارد الأحمر أمام أندية الجزائر ولعل أبرزها «شبيبة الساورة، اتحاد العاصمة، المولودية، وفاق سطيف، شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد»:

أولى المواجهات كانت فى دوري أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دوري أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دوري أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلى ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1988، التقى الأهلى مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

الأهلي ضد وفاق سطيف “كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري” 1988

دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة

والتقى الأهلى مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006، التقى الأهلى مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلى شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلى ذهابا وتعادل فى الجزائر.



وفي كأس السوبر الإفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري “دوري أبطال أفريقيا” 2019

وفاق سطيف في نصف نهائي أبطال إفريقيا 2022

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

والتقى الأهلى أمام أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي عام 2023، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

وتعادل الأهلى مع وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024.

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات «دوري أبطال إفريقيا»



وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة موسم 2023-2024 كالتالي:

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات