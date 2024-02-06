الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى راحة غدًا واستمرار البرنامج التدريبى للدوليين

مران الأهلي
مران الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، راحة سلبية للاعبين من التدريبات الجماعية للفريق غدًا الأربعاء في إطار استعدادات الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

واستثنى مارسيل كولر، المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة غدًا، ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

«بيبو» يشيد بودية سموحة في إطار التحضير لدوري أبطال إفريقيا

أشاد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمس أمام سموحة، مؤكدًا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.
وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرًا وتخللته وديتان. 

وأضاف أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمس، بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مميز. 

وأكد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري. 

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا مع  محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، صباح اليوم على هامش المران الجماعي.

وحرص مدير الكرة على الاطمئنان على الشناوي مع بداية مرحلة العلاج الطبيعي الخاص به ضمن المرحلة الأولى للتأهيل بعد الجراحة، التي خضع لها في الكتف بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا. 

وأدى محمد الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم، ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة. 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

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