الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الظهور الأول فى مران الأهلي.. عمر كمال والزنفلى ينتظمان بالتدريبات

عمركمال عبدالواحد
عمركمال عبدالواحد في مران الأهلي

انتظم عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي؛ المنضمان حديثا للفريق الأول بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لقياسات بدنية قبل انطلاق المران الجماعي؛ للاطمئنان على حالتهما قبل الدخول في الوحدات التدريبية المخصصة لهما.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي قبل انطلاق فقرات المران. 

وواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية عقب الفوزعلي سموحة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم أمس وانتهي بفوز المارد الأحمر باقدام الفرنسي أنتوني موديست.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري. 

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم 16 من شهر فبراير الجاري، في الجزائر.

ومن المقرر أن تغادر البعثة يوم 13 فيراير ويسبقها الثنائي خالد بيبو وسمير عدلي المدير الإداري من أجل ترتيب الإقامة وملاعب التدريب.

الجهاز الإداري يُنهي إجراءات السفر إلى الجزائر

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية. 

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات الأفريقي.

وأعلن الأهلي عن تعاقده مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

مران الأهلي كولر محمود الزنفلي عمر كمال عبدالواحد شباب بلوزداد الجزائري

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