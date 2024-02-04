محمود الزنفلى ينهى صداع حراسة المرمى فى الأهلى.. رسميًا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس فريق مرمى الداخلية.

وحسبما ذكر الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإن النادي تعاقد مع الزنفلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وأضاف النادي، في بيانه، أن مدير التعاقدات قام بإنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

ويأتي التعاقد مع الزنفلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إصابة الحارس محمد الشناوي، خلال تواجده مع المنتخب المصري، الذي شارك مؤخرًا خلال كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ولعب محمود الزنفلي، البالغ من العمر 31 عامًا، لأندية وادي دجلة، المنيا، طلائع الجيش، أسوان، الرجاء مطروح، الاتحاد السكندري، البنك الأهلي.

وخاض مع الداخلية هذا الموسم 11 مباراة، استقبل مرماه 15 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته، صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباريات دوري أبطال إفريقيا ومواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو على اللاعبين، أعقبها اجتماع قصير في ملعب التتش بحضور خالد بيبو مدير الكرة.

وبدأ المران بتدريب بدني مطول استمر لمدة 40 دقيقة شارك فيه جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس؛ الرباعي، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وحازم جمال، في مران منفرد شهد التركيز على تحركات الحراس والتصويب من زوايا مختلفة.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها على تنفيذ بعض التعليمات والجمل الفنية.

ومن جانبه، أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يخوض مباراة ودية أمام فريق سموحة عصر يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خوض مباراة ودية أمام سموحة عصر غدٍ، في إطار التحضيرات لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.