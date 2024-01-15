الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خارج القائمة الإفريقية.. الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بـ"عمر كمال"

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

تسلم مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الاستغناء الخاص بالوافد الجديد عمر كمال عبدالواحد، المنضم حديثًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من مودرن فيوتشر، من أجل ضمه في قائمة الفريق الأول "المحلية" خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتعاقدت إدارة الأهلي رسميًا مع عمر كمال عبدالواحد مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبدالرحمن رشدان لمدة موسمين ونصف الموسم.

عمر كمال سبق قيده في قائمة مودرن فيوتشر الإفريقية بالكونفيدرالية، هذا الموسم، ووفقًا للوائح لا يجوز مشاركته مع فريقه الجديد في أي مسابقة إفريقية.

وخاض عمر كمال عبدالواحد، لاعب الأهلي الجديد، 219 مباراة مع مختلف الأندية في جميع البطولات، سجل خلالها 37 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة وحصل على 25 بطاقة صفراء.

واستقر الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قيد 6 لاعبين في قائمته الإفريقية التي يستعد لاستكمالها في الأيام القليلة المقبلة.

وقيد الأهلي، في وقت سابق، ٣٤ لاعبًا في قائمته الأولى على أن يقوم باستكمال القائمة بإضافة ٦ لاعبين جدد، إذ يحق لكل ناد قيد ٤٠ لاعبًا في قائمته.

مران الأهلي| عبدالقادر يخوض مرحلة جديدة من برنامج التأهيل

وفي سياق آخر، بدأ أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق، مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏
كان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة، والتي يبدأها رسميًا بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل، في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

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