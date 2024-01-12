الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يعلن تفاصيل صفقة عمر كمال عبدالواحد

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

وكان عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي قد كشف عن توصّل مسئولي القلعة الحمراء لاتفاق نهائي للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية (يناير الجاري).

وقال القيعي، عبر قناة الأهلي إنه تم الاتفاق على إبرام الصفقة مقابل انتقالي الثلاثي الشاب محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبدالرحمن رشدان إلى مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة.

وتابع القيعي: "توصلنا لاتفاق نهائي مع مودرن فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد بشكل رسمي في يناير الجاري، ويجب الإشادة بدور أمير توفيق وهيثم عرابي في ملف المفاوضات"، مضيفًا: "هناك حرص كبير من وليد دعبس رئيس فيوتشر على التعاون بشكل قوي مع الأهلي".

وواصل: "فيوتشر اختار 3 لاعبين واعدين من قطاع الناشئين سيكونون نجوم المستقبل في الكرة المصرية وكل طرف كان يريد تحقيق مصالحه، والناديان يريدان وجود مصالح مشتركة وعلاقة جيدة".

نّوه: "يجب الإشادة بوليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر، كان يبحث عن مصلحة ناديه ويتحرك بمنظور احترافي كامل وحريص جدًا من أجل تحقيق تعاون كامل مع الأهلي في المستقبل".

وأوضح رئيس شركة الكرة بنادي الأهلي "تم تكليفي بالتواصل مباشرة في البداية مع مودرن فيوتشر، وعندما كانت الأمور تتوقف تحدث اتصالات جديدة، لتحقيق رغبة عمر كمال عبدالواحد في الانتقال إلى الأهلي وهو نجم كبير".

وشدد "نتعامل باحترام ونبني علاقة تواصل ومحبة مع فيوتشر، لمسنا ذلك من وليد دعبس، وهو رجل يستحق الإشادة.. وكذلك يجب الإشادة بـ أمير توفيق وهيثم عرابي، والثنائي كان لهما دور رائع، عندما كانت الأمور تقف عند نقطة معينة، نعود مجددًا لنقطة اتفاق".

اقرأ أيضًا.. عدلي القيعي: الأهلي توصل لاتفاق نهائي لضم عمر كمال عبدالواحد

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