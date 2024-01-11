الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عدلي القيعي: الأهلي توصل لاتفاق نهائي لضم عمر كمال عبد الواحد

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن توصّل مسؤولي القلعة الحمراء لاتفاق نهائي للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية (يناير الجاري).

وقال القيعي، عبر قناة الأهلي إنه تم الاتفاق على إبرام الصفقة مقابل انتقالي الثلاثي الشاب محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان إلى مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة.

وتابع القيعي "توصلنا لاتفاق نهائي مع مودرن فيوتشر على ضم عمر كمال عبدالواحد بشكل رسمي في يناير الجاري، ويجب الإشادة بدور أمير توفيق وهيثم عرابي في ملف المفاوضات"، ميضفًا:"هناك حرص كبير من وليد دعبس رئيس فيوتشر على التعاون بشكل قوي مع الأهلي".

وواصل "فيوتشر اختار 3 لاعبين واعدين من قطاع الناشئين سيكونون نجوم المستقبل في الكرة المصرية وكل طرف كان يريد تحقيق مصالحه، والناديين يريدان وجود مصالح مشتركة وعلاقة جيدة".

نّوه "يجب الإشادة بوليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر، كان يبحث عن مصلحة ناديه ويتحرك بمنظور احترافي كامل وحريص جدا من أجل تحقيق تعاون كامل مع الأهلي في المستقبل".

وأوضح  رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي "تم تكليفي بالتواصل مباشرة في البداية مع مودرن فيوتشر، وعندما كانت الأمور تتوقف يحدث اتصالات جديدة، لتحقيق رغبة عمر كمال عبدالواحد في الانتقال إلى الأهلي وهو نجم كبير".

وشدد "نتعامل باحترام ونبني علاقة تواصل ومحبة مع فيوتشر، لمسنا ذلك من وليد دعبس، وهو رجل يستحق الإشادة.. وكذلك يجب الإشادة بـ أمير توفيق وهيثم عرابي، والثنائي كان لهم دور رائع، عندما كانت الأمور تقف عند نقطة معينة، نعود مجددًا لنقطة اتفاق".

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