الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلى رسميًا.. والإعلان خلال أيام

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

أنهي مسئولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما توصل الناديين إلى اتفاق نهائي.

تفاصيل انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى النادي الأهلي 

ومن المنتظر إعلان الصفقة بعد وصول الدكتور وليد دعبس، رئيس مودرن فيوتشر، من رحلة عمله في الخارج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وخرج صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، من الحسابات الخاصة بصفقة عمر كمال، في ظل مماطلته وعدم رغبته في الخروج من القلعة الحمراء حاليًا؛ بحجة أنه لم يحصل على فرصة المشاركة تحت قيادة مارسيل كولر.

وينتقل الثلاثي الشاب أحمد خالد كباكا ومحمد أحمد زعلوك عبدالرحمن رشدان إلى صفوف مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، مع وجود بند يمنح الأهلي أحقية إعادتهم بالاتفاق بين الناديين، مع إمكانية إعارة لاعبين آخرين خلال نفس المدة.

وحصل الأهلي على توقيع عمر كمال قبل سفره إلى كوت ديفوار رفقة بعثة منتخب مصر الأول لخوض أمم إفريقيا، وخضع لجلسة تصوير في ملعب مختار التتش.

ومن المنتظر أن يعلن مسئولو النادي الأهلي كل التفاصيل الخاصة بصفقة عمر كمال عبدالواحد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في منتصف شهر فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في أحد يومي  16 أو 17 فبراير المقبل.

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