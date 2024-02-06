الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتظام الدوليين في مران الأهلي و"بيبو" يطمئن على "الشناوى" وبرنامجه

مران الأهلي
مران الأهلي

انتظم لاعبو الأهلى الدوليون انتظموا في التدريبات الجماعية والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

ودخل لاعبو الفريق الدوليون العائدون من معسكر المنتخب الوطني في البرنامج التدريبي للفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية المحددة لهم من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. 

«بيبو» يطمئن على الشناوي وبرنامجه العلاجي

حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي علي عقد اجتماعا مع  محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، صباح اليوم على هامش المران الجماعي.

وحرص مدير الكرة على الاطمئنان على الشناوي مع بداية مرحلة العلاج الطبيعي الخاص به ضمن المرحلة الأولى للتأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا. 

وخاض محمد الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة. 

قياسات بدنية وطبية للدوليين بعد انتهاء الراحة

وخضع لاعبو الفريق الأول الدوليون، لقياسات بدنية وطبية قبل خوض المران الجماعي للفريق اليوم. 

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، إن عناصر الفريق الدوليين خضعوا لقياسات بدنية وطبية وقياسات للوزن بالتنسيق مع الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية. 

وأوضح جاب الله أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، لكن الجهاز الفني يرغب في الاطمئنان عليهم قبل الانخراط في البرنامج التدريبي، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الدوليون. 

وواصل  الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب ودية سموحة وشدد علي ضرورة الإلتزام بالبرنامج الفني الذي وضعه للفريق مؤخراً.

كولر مران الأهلي إمام عاشور محمود كهربا محمد عبدالمنعم

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