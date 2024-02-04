باستثناء عبدالقادر.. كولر يرفض رحيل رباعى الأهلى فى انتقالات الشتاء

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق للأندية الخليجية خلال الساعات الماضية بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا عقب قرار مد القيد حتى 6 فبراير الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح أخطرت المدير الفني للفريق بوصول 4 عروض لرحيل الرباعي محمد أفشة ومحمود كهربا ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية.

وكانت البداية عبر عرض الخالدية البحريني لضم محمد مجدي أفشة وتمسك كولر ببقاء اللاعب كما تلقى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق عرضًا قطريًا من نادي قطر مقابل 3 ملايين دولار، وقوبل بالرفض تمامًا، بالإضافة لعرض من نادي أبها السعودي لضم مروان عطية وكان آخر العروض من جانب الاتفاق السعودي لضم محمود كهربا على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن كولر تمسك ببقاء اللاعبين، ورفض رحيل أي لاعب من القائمة الحالية خاصة أنهم من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد أنه لا يمانع في رحيل أحمد عبدالقادر في حالة وجود عرض مناسب على سبيل الإعارة خاصة مع وجود أكثر من لاعب في مركزه، بعد قرار الاستغناء عن صلاح محسن.

تأهيل عبدالقادر وكوكا.. وكولر يطمئن على المصابين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية،‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبوعلي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وأعلن جاب الله عن إصابة وسام أبوعلي بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه.‏