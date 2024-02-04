الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باستثناء عبدالقادر.. كولر يرفض رحيل رباعى الأهلى فى انتقالات الشتاء

كولر
كولر

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فكرة رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق للأندية الخليجية خلال الساعات الماضية بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا عقب قرار مد القيد حتى 6 فبراير الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح أخطرت المدير الفني للفريق بوصول 4 عروض لرحيل الرباعي محمد أفشة ومحمود كهربا ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية.

وكانت البداية عبر عرض الخالدية البحريني لضم محمد مجدي أفشة وتمسك كولر ببقاء اللاعب كما تلقى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق عرضًا قطريًا من نادي قطر مقابل 3 ملايين دولار، وقوبل بالرفض تمامًا، بالإضافة لعرض من نادي أبها السعودي لضم مروان عطية وكان آخر العروض من جانب الاتفاق السعودي لضم محمود كهربا على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن كولر تمسك ببقاء اللاعبين، ورفض رحيل أي لاعب من القائمة الحالية خاصة أنهم من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد أنه لا يمانع في رحيل أحمد عبدالقادر في حالة وجود عرض مناسب على سبيل الإعارة خاصة مع وجود أكثر من لاعب في مركزه، بعد قرار الاستغناء عن صلاح محسن.

تأهيل عبدالقادر وكوكا.. وكولر يطمئن على المصابين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية،‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبوعلي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وأعلن جاب الله عن إصابة وسام أبوعلي بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه.‏

كولر محمود الخطيب محمود كهربا مروان عطية لجنة التخطيط

مواد متعلقة

عاجل| لاحتواء غضب كولر.. نكشف آخر التطورات داخل الأهلى لضم حارس جديد

كولر يقلص إجازة كهربا وياسر إبراهيم

مران الأهلى.. كولر يجتمع بالطاقم المعاون.. ورضا سليم يشارك

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح