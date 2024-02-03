عاجل| لاحتواء غضب كولر.. نكشف آخر التطورات داخل الأهلى لضم حارس جديد

تمارس لجنة التخطيط بنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، ضغوطًا كبيرة على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، لإقناعه بالموافقة على عودة علي لطفي حارس مرمى الفريق السابق وحارس زد إف سي الحالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان كولر قد أعلن من قبل عن رغبته في ضم محمد أبوجبل بسبب إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي قبل أن يتراجع الأهلي عن حسم الصفقة، بسبب تهديدات الشناوي بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويرغب المدير الفني للأهلي في التعاقد مع حارس جديد قبل ساعات من إغلاق القيد المحلي يوم الثلاثاء المقبل، وفي حالة عدم التعاقد مع حارس جديد سيضطر الأهلي للاعتماد على الثلاثي الشاب مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر رفض عودة علي لطفي بجانب ميشيل يانكون مدرب الحراس، الذي يرى أن مستوى حارس زد ليس أفضل حالًا من الثلاثي الموجود حاليًا بالفريق، وتحسم الساعات الأخيرة موقف الأهلي من حسم صفقة الحارس الجديد.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر طلب من إدارة الكرة حسم ملف حارس المرمى لمخاوفه من المجازفة بالثلاثي المتواجد في القائمة، خاصة أن هناك مباريات قوية تواجه الفريق خلال مشواره المحلي والإفريقي، وتبقى احتمالية غياب مصطفى شوبير عن بعض المباريات واردة وبقوة في ظل تلاحم المواجهات المقبلة بمختلف المسابقات.

الأهلي قدم عرضًا جديدًا لضم محمد بسام

وأوضح المصدر أن مسئولي القلعة الحمراء جددوا تحركاتهم بعد مد القيد لمدة أسبوع، مما أتاح لإدارة التعاقدات بالنادي فرصة التفاوض من جديد مع الحراس المرشحين، أمثال محمد بسام، حارس سيراميكا كليوباترا، وعلي لطفي، حارس زد إف سي، خلال الساعات الماضية.

وتابع أن كولر أبلغ إدارة الكرة غضبه بشأن ما يتردد حول توتر علاقة "أبوجبل" مع لاعبي الأهلي، وأن ذلك قد يسبب مشكلة في غرفة الملابس، مشيرًا إلى أنه المسئول الأول عن غرفة الملابس، وقادر على فرض شخصيته على جميع اللاعبين.

واختتم المصدر تصريحاته بأن الأهلي قدم عرضًا جديدًا لضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا مقابل الاستغناء عن الحارس الناشئ حازم جمال عن طريق البيع النهائي وإعارة أحمد عبدالقادر لمدة موسم ونصف.

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض معسكر إعداد خارجيًا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وخسر 2-1 وحتا ‏الإماراتي الذي تعادل معه 1-1.‏

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 16 أو 17 فبراير الجاري‏.