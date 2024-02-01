الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من أبو جبل بعد تراجع الأهلى عن ضمه وحقيقة خلافه مع كهربا

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

تحدث محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر عن كواليس تراجع النادي الأهلي عن ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية.

 

وخسر منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

وقال محمد أبو جبل في تصريحات تليفزيونية " الأهلي لم يتواصل معي خلال فترة المعسكر نهائيًا، كنت موافق على الانتقال إلى الأهلي لكن لم أمضي أي عقود والموضوع كان عبارة عن جس نبض فقط".

 

وأضاف " لعبت مع كهربا قرابة 8 سنوات في صفوف إنبي، وهو أخي الأصغر وعلاقتي به جيدة للغاية ولم يحدث أي خلاف أو شجار بيننا كما تردد".

 

وتابع " كل ما أثير أغضبني للغاية لأن هذه سمعتنا كلاعبي كرة قدم ويشهد الله أنه لا يوجد خلاف بيني وبين أي لاعب أو أي حارس نهائيًا".

 

وكان النادي الأهلي قد حسم صفقة محمد أبو جبل من نادي البنك الأهلي، قبل أن يتراجع النادي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية بصورة نهائية.

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محمد ابو جبل الاهلى محمود كهربا أول تعليق من أبو جبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

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