الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق سليمان يكشف عن خطأ فادح ارتكبه "أبو جبل" أمام الكونغو

محمد أبوجبل
محمد أبوجبل

أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي الأسبق، أن محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، يتحمل جزءا من خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "أبو جبل لا يتحمل الخروج وحده لكن يتحمل جزءا كبيرا من ذلك، وألوم عليه على طريقه تعامله مع ركلات الترجيح، فقد ظهر متوترا وواقفا بشكل خاطئ في مرماه".

وأضاف مدرب حراس الأهلي الأسبق: "استراتيجية تعامل أبو جبل مع ركلات الجزاء خاطئة، واختراع الزجاجة خذل أبو جبل، ما أظهرته الزجاجة أن مدربه حدد له الزاوية الخاصة باللاعب رقم 7، والذي ظهر إلى جوار رقمه حرف L وهو ما يعني أن اللاعب يصوب جهة اليسار، إلا أن المفاجأة أن أبو جبل لم يلتزم بالتعليمات وقرر التصدي في الزاوية اليمنى أيضا".

بعثة منتخب مصر تصل مطار القاهرة

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار القاهرة اليوم الثلاثاء على متن طائرة خاصة بعد وداع بطولة أمم إفريقيا على يد الكونغو بركلات الترجيح في ثمن نهائي البطولة.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين الأحد الماضى في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وجاءت الأرقام القياسية السلبية للمنتخب الوطني خلال تلك البطولة على عكس قيمة منتخب مصر ومكانته الإفريقية كأكثر منتخبات القارة تتويجا باللقب برصيد 7 مرات.

ولم يحقق منتخب الوطني أي انتصار في النسخة الحالية من البطولة وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 32 عامًا وتحديدًا فى نسخة 1992 حين ودع بعد الخسارة أمام زامبيا وغانا.

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