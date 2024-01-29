الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

قال الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي إن خروج المنتخب المصري من كأس أمم إفريقيا طبيعي جراء حالة الفوضى الشديدة التي كانت موجودة في المنتخب وأثرت عليه سلبًا.

الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب "كهربا"

وكشف أبوالمعاطي عن مفاجأة خلال مداخلة لبرنامج "مصر جديدة" المذاع على "etc"، وهي تراجع النادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع حارس المرمى محمد أبوجبل، بسبب خناقة كبيرة شهدها منتخب مصر، ليلة المباراة بين محمد أبوجبل ومحمود عبدالمنعم كهربا في التدريب الرئيسي.

أضاف أنه عرف من مسئول في النادي الأهلي، أن النادي قرر عدم التعاقد من محمد أبوجبل، بعد نقل تفاصيل الخناقة إلى مجلس إدارة الأهلي، ووجد أن الأمر لا يتسق مع ثقافة وأخلاقيات وقيم الأهلي.

وأردف: "الأهلي يبحث من جديد عن حارس مرمى، قد يكون علي لطفي، أو محمد بسام حارس سيراميكا كيلوباترا".

وتابع "الانفلات في المعسكر، سببه محدش مالي عين اللعيبة، أبوجبل تشاجر مع كهربا، بسبب كرة جت في وش أبوجبل، والمشرف على المنتخب المدير الإداري غير قادر على السيطرة على المباراة، عدم وجود شخصية قيادية مهمة وقوية ومؤثرة وقادرة على اتخاذ القرار، كابتن حازم إمام، خالد الدرندلي قاعدين بركة".