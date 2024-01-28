الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخر تطورات استهداف قاعدة أمريكية.. ارتفاع في الإصابات والبنتاجون يبحث عن سبب فشلهم

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول بالبنتاجون، أن البنتاجون مازال يحاول تحديد سبب فشل الدفاع الجوي في القاعدة العسكرية في اعتراض المسيرة التي استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية وأسفر الاستهداف عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين، وإصابة آخرين.

كما نقلت رويترز عن مسئول أمريكي من المرجح أن ترتفع الإصابات في صفوف القوات الأمريكية جراء الهجوم بالمسيرة.

وكان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أكدا في تصريحات صحفية، أنهم سيحاسبون، جميع المسئولين عن الهجوم على قواتهم شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

وقال بايدن، إن الهجوم على القوات الأمريكية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق.

وأضاف: "سنحاسب كل المسئولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي سنختارها".

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