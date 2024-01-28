الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض عن مراجعة عمليات نقل السلاح لإسرائيل: لا تغيير فى سياستنا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض أنه  لا تغيير في سياسته تجاه إسرائيل، وذلك بعد تقرير لوسائل إعلام أمريكية ذكر أن واشنطن تراجع عمليات نقل السلاح إليها، جاء ذلك خلال نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 إعلام أمريكى: بحث إبطاء تسليم ذخائر وقذائف مدفعية عيار 155 ملم لإسرائيل

 وكانت "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل لها، أنه يجري بحث إبطاء تسليم قذائف مدفعية عيار 155 ملم لإسرائيل وذخائر أخرى، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام أمريكية. 

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د البيت الأبيض واشنطن عمليات نقل السلاح إليها القاهرة الإخبارية

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