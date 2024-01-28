أشتية: الهجوم على الأونروا انتقامى لشهادات مسئوليها ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الأونروا تسهم في إغاثة 1.7 مليون مواطن فلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجوم عليها انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عن المسئولين فيها والتي أدانت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

"الأونروا" تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين فى كل أماكن تواجدهم

ولفت مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الفلسطيني بعد تعليق تمويل الأونروا، إلى أن "الأونروا" تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، وكانت مبعث أمل للفلسطينيين على مساعدتهم للعودة إلى ديارهم.

وأوضح أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، وأن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.

إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين.. وتجميد مساعدات الأونروا تعطيل لقرار العدل الدولية

وأردف أن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين، وتجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار "العدل الدولية"، ويزيد من معاناة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الأونروا قدمت مساعدات للاجئين الفلسطينيين على مدار عقود. وطالب الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا بالعودة عن هذا الإجراء.