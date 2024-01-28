الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام أمريكى: بحث إبطاء تسليم ذخائر وقذائف مدفعية عيار 155 ملم لإسرائيل

جريدة الدستور

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأنه يجري بحث إبطاء تسليم قذائف مدفعية عيار 155 ملم لإسرائيل وذخائر أخرى، وذلك حسبما كشفت وسائل إعلام أمريكية.

الرئاسة الفلسطينية: نرفض الحملة التى تقودها إسرائيل ضد وكالة "أونروا"

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد قالت، في بيان لها: نرفض الحملة التي تقودها إسرائيل ضد وكالة "أونروا"، حيث تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين في فلسطين.

وأشار بيان الرئاسة الفلسطينية إلى أن قضية اللاجئين هى جوهر القضية الفلسطينية، ولا حل لها إلا بعودة اللاجئين، وفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

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