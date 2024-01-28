دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو

قال زونغ شي، الصحفي بقناة سي جي تي إن الصينية، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو قرار كبير من ناورو، وليس عبثيًا، حيث تم التوصل له عقب مناقشات كثيرة، عن مصير ناورو ومصلحة شعبها.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البرلمان في ناورو وافق على القرار بالإجماع، وحكومة ناورو وشعبها يؤيدون القرار، لأنه يصب في مصلحة الشعب.

ولفت إلى أنه قبل اتخاذ قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو، كانت الشركات الصينية لها وجود في ناورو ويساعدون في التواصل بينها وبين الغرب، وهي علاقة تجارية، إلا أن ناورو أدركت أنها تود أن تأخذ العلاقة إلى مستوى أعلى وهي خطوة في المسار الصحيح ولحظة تاريخية لناورو.