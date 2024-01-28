تايوان توجه للصين اتهامات خطيرة.. هل تؤيد واشنطن تايبيه؟

تحدث ريموند باول، الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو، عن دلالات استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وناورو، في ظل اتهامات توجهها تايوان للصين، موضحا موقف واشنطن من ذلك التعاون.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصين لديها مصلحة كبيرة في محاولة الاستفادة من هذه التغييرات التي حدثت منذ أوائل السبعينات.

وأضاف: "نحن في وقت مختلف، هناك منافسة جيوسياسية بين الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي والعديد من الدول، إذ كانوا يحاولون إدخال الصين في مجتمع الدول لمواجهة الاتحاد السوفيتي".

وتابع: "ما يحدث اليوم مختلف هناك 12 دولة في العالم كلها صغيرة مثل ناورو، يبلغ عدد سكانها 11 ألف نسمة، وهذا القرار الدبلوماسي اقتصادي، يمنح مزيدا من الاستفادة لكلا الدولتين على الجانب الاقتصادي".