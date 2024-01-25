الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية

الصين
الصين

حذرت الصين، الخميس، الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية بعد أن كشف عن إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا الحساسة من الوقوع في أيدي منافسين جيوسياسيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "صورة الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية على المحك"، وحث الاتحاد الأوروبي على عدم "اتخاذ خطوات للعولمة".

وعززت بروكسل ترسانتها من القيود التجارية لمعالجة ما تعتبره مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات التجارية العالمية.

وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة من خمس مبادرات بشأن الامن الاقتصادي، تتضمن تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبدء مناقشات حول التنسيق في مجال ضوابط التصدير.

وردا على سؤال حول هذه الخطوات، حذر وانغ من أن "المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة الحمائية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي في المجالين الاقتصادي والتجاري"، مضيفًا أن "الاتجاهات الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف".

وقال "نأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي التجارة الحرة والمنافسة الحرة والتعاون المفتوح، وهي المعايير الأساسية لاقتصاد السوق".

الصين الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا وزارة الخارجية الاقتصاد والتجارة بروكسل

مواد متعلقة

أوكرانيا تنفى استعدادها تمديد اتفاق نقل الغاز مع روسيا

كوريا الجنوبية: بيونج يانج هدمت قوس إعادة التوحيد

سلوفاكيا: أوكرانيا منفتحة على شحن الغاز الروسى عبر أراضيها لما بعد 2024

فلسطين تطالب أمين عام الأمم المتحدة بإعلان غزة منطقة منكوبة

رئيس العراق يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق لوقف العدوان الإسرائيلي

أمريكا: هجمات الحوثيين مستمرة وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة

الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية قرب العيزرية جنوب القدس المحتلة

بلينكن: "فاجنر" تتسبب فى ارتفاع مستويات العنف والإرهاب بإفريقيا

الأكثر قراءة

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة