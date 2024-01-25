الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلوفاكيا: أوكرانيا منفتحة على شحن الغاز الروسى عبر أراضيها لما بعد 2024

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، عن أن أوكرانيا منفتحة أمام شحن الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها لما بعد العام الجاري عندما ينتهي أمد الاتفاق الحالي.

وأضاف رئيس الوزراء السلوفاكي: وإذا استمر العبور فيمكن أن يجلب بعض الراحة للعملاء الأوروبيين الذين ما زالوا يحصلون على غاز من خط الأنابيب الروسي.

وما زالت بعض الدول الحبيسة في الجزء الشرقي من القارة تعتمد إلى حد كبير على الوقود، بينما استعاض شمال غرب أوروبا عنه بشحنات تصل عبر صهاريج.

اتفاق على أن نقل الغاز الروسى عبر أوكرانيا قد يستمر

وقال فيكو، في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميهال، في أوجهورود: "ظهر اتفاق على أن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا قد يستمر، وهو نبأ رائع"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "هذا يعني أننا في سلوفاكيا سوف نستطيع مواصلة نقل هذا الغاز، الأمر الذي سوف يفيد أيضا النمسا وإيطاليا".

وفي حين أبقى الاتفاق الحالي أوكرانيا بوصفها أحد طرق العبور الرئيسية للغاز الروسي للاتحاد الأوروبي، إلا أن التدفق الفعلي كان أقل من 40% من الحجم المتعاقد عليه منذ مايو 2022 بعدما شنت موسكو الحرب الشاملة.

روبرت فيكو أوكرانيا الغاز الطبيعي خط الأنابيب الوقود

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