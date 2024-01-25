الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: الأولوية وقف إطلاق النار بغزة وليس هدنة مؤقتة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إن مناقشة معايير الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس، تصرف الانتباه عن الأمر الرئيس وهو الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف لافروف أن "المقترحات المطروحة: دعنا نأخذ راحة لمدة أسبوعين أو شهرين، شرط أن تعيدوا إلينا الرهائن، والطرف الآخر يقول: سنعيدهم، ولكن ليس كل الرهائن".

واعتبر خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن "التفاوض على وجه التحديد هو ما يصرف الانتباه عن جوهر المشكلة، ويجب أن يكون الجوهر وقفًا فوريًا لإطلاق النار".

وأشار إلى أنه "يمكن للمرء أن يقول بقدر ما يريد أن حماس لا تعترف بالدولة اليهودية، وبالتالي يبرر "استمرار المذبحة في غزة".

وأكد لافروف: "إذا انتبهنا فقط إلى سطح ما يحدث، وإلى المظاهر الفردية، ولم نرَ الأفق الذي لا بد أن تظهر فيه الدولة الفلسطينية، فإن مثل هذه الأحداث ستندلع طوال الوقت".

وفي إطار آخر وصف وزير الخارجية الروسي، تصريحات الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تشير إلى هجوم روسي محتمل على دول البلطيق ودول الناتو، بـ"الهراء"، مؤكدًا أن روسيا ليست بحاجة إلى مهاجمة أحد.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، "ليست لدينا رغبة ولا حاجة، لا عسكريًا ولا سياسيًا ولا اقتصاديًا، لمهاجمة أي شخص في مكان ما، لا نريد حربًا كبيرة، لكن الولايات المتحدة نفسها تستعد وتعلن أن موسكو تمثل تهديدًا وتتصرف وفقًا لذلك، وتجتذب دولًا محايدة".

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