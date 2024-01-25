السلطات الأسترالية تحذر المواطنين من موجة شديدة الحرارة

حذرت السلطات الأسترالية، المواطنين في الولايات الشرقية الممتدة من الشمال إلى الجنوب من موجة شديدة الحرارة بدءا من الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل درجات حرارة قياسية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن ولاية "نيو ساوث ويلز" ستكون الأكثر شعورا بارتفاع درجات الحرارة، خاصة بشمالها، فيما قد تسجل مناطق من ولاية "كوينزلاند" أحر يوم لها منذ سنوات.

وحثت السلطات، كبار السن والمرضى والأطفال على اتخاذ المزيد من الاحتياطات لتفادي التعرض لحالات مرضية متعلقة بارتفاع درجات، كما توقعت السلطات أن تبدأ درجات الحرارة في العودة لمعدلاتها الطبيعية بدءا من يوم الجمعة.