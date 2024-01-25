كوريا الجنوبية: بيونج يانج هدمت قوس إعادة التوحيد

أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية هدمت "قوس إعادة التوحيد" في العاصمة بيونج يانج، بحسب ما ذكرته سول، و"قوس إعادة التوحيد" هو نصب تذكاري يرمز إلى المصالحة المحتملة بين الكوريتين.

وقالت متحدثة باسم وزارة التوحيد في سول، اليوم الخميس، إن الهيئة تفترض أن القوس لم يعد موجودا. وأضافت الوزارة أنها لا تستطيع، بصورة أولية، تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن المعلومات الاستخباراتية.

تحليل الصور الواردة بواسطة الأقمار الصناعية كشف أن النصب التذكاري قد تم تدميره

وأفادت منصة "إن كيه نيوز" الإعلامية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية، على موقع "إكس"، بأن تحليل الصور الواردة بواسطة الأقمار الصناعية كشف أن النصب التذكاري قد تم تدميره - على الأرجح.

ويُزعم أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أمر بإزالته مؤخرا، ويأتي الهدم المفترض للنصب التذكاري، الذي تم تشييده في عام 2001، في ظل توترات متزايدة بشبه الجزيرة الكورية.

وكان كيم دعا في وقت سابق من يناير الجاري، البرلمان في بيونج يانج إلى وصف كوريا الجنوبية بأنها الدولة المعادية الأولى في الدستور الشيوعي الخاص ببلاده.