الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تطالب أمين عام الأمم المتحدة بإعلان غزة منطقة منكوبة

قصف غزة
قصف غزة

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة دول العار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.

ودعا المجلس، في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم إلى عدم الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون.

دعوة شعوب العالم لتكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان

كما دعا المجلس الوطني شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية.

وشدد على ضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب.

وأشار إلى أن استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل يشجعها على استمرار جرائمها، ويُعتبرون شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة.

المجلس الوطني الفلسطيني انطونيو جوتيريش جوتيريش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي غزة منطقة منكوبة

مواد متعلقة

رئيس العراق يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق لوقف العدوان الإسرائيلي

أمريكا: هجمات الحوثيين مستمرة وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الملاحة

الاحتلال الإسرائيلى يشدد إجراءاته العسكرية قرب العيزرية جنوب القدس المحتلة

بلينكن: "فاجنر" تتسبب فى ارتفاع مستويات العنف والإرهاب بإفريقيا

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

لافروف: الأولوية وقف إطلاق النار بغزة وليس هدنة مؤقتة

عاجل.. 4 أطفال شهداء فى قصف غرب غزة والاحتلال يواصل قصف خان يونس

السلطات الأسترالية تحذر المواطنين من موجة شديدة الحرارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

"الدستور" تنفرد باسم "الثروة المعدنية" الجديد بعد تحويلها لهيئة اقتصادية

عاجل.. حماس ترفض اتهامات إسرائيل لقطر وتؤكد عرقلة الاحتلال لاتفاق تحرير المحتجزين

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة