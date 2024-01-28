الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا فى هذا التوقيت غير مقبول

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع المفوض العام للأونروا، دعم مصر الكامل لدور الوكالة فيما تواجهه من تحديات، وفقا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

ولفت "شكري" إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة "الأونروا" وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وقال إنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة "الأونروا" في هذا التوقيت دقيق الحساسية.

وأردف أن محاولات استهداف "الأونروا" في ظل هذا التوقيت الصعب يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تُفرض على غزة.

سامح شكري الوكالة الأونروا التوقيت والتجويع الحصار

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