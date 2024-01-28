الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: لا بد من التحقيق فى الاتهامات الموجهة لـ"الأونروا"وعدم الاستباق بالإدانة

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا تفاجأنا بشأن الاتهامات الموجهة لوكالة الأونروا، مشيرًا إلى أنه لا بد من إجراء تحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الأونروا"، وألا يكون هناك استباق بالإدانة.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن الأونروا مسئولة عن توفير خدمات ضرورية للفلسطينيين بالمنطقة.

تعليق تمويل "الأونروا" عقاب جماعي للفلسطينيين

وأكد "شكري"، أن تعليق تمويل "الأونروا" عقاب جماعي للفلسطينيين، ونقدر كثيرًا وكالة الأونروا وما تقوم به وتتحمله في هذه الأوقات وما تظهره من حيادية والتزام.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر التحرير.

سامح شكري وزير الخارجية وكالة الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين تمويل الأونروا

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