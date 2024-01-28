الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجدي طلبة: وصلنا إلى 120 مليون دولار صادرات الصناعات النسيجية

المهندس مجدي طلبة،
المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات

قال المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية سابقًا، إن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قام بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بالعبور، وتفقد عددًا من المصانع منها مصنع شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة، كما أنها أول زيارة يجريها منذ 3 سنوات.

وأضاف طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع علي فضائية "dmc"، أن وزير التجارة تفقد المصنع بالكامل، مشيرًا إلى أن المصنع يُعد لمصدر الأول في مصر للملابس والأقمشة المنسوجة منذ عامين، وتابع: "كنا 3450 عاملًا عام 2021، وأصبح لدينا الآن 7 آلاف عامل.. 40% منهم من السيدات".

جولة تفقدية لوزير التجارة والصناعة بالمنطقة الصناعية بالعبور

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات، أن استثماراتنا متزايدة وبدأنا استثمارات بـ6 ملايين دولار عام 2011، ووصلنا في عام 2024 إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، ننتج اليوم ما يقرب من 60 ألف قطعة يوميًا، و100% تصدر الى ما يقرب من 35 نقطة في العالم، و20 براند عالمي، ومازلنا في توسعات على مدار العامين القادمين.

وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات، أننا وصلنا إلى 120 مليون دولار صادرات وهو رقم جيد جدًا في ظل الأزمات التي حدثت في المنطقة والعالم، وهدفنا هذا العام أن نصل إلى 150 مليون دولار، كما أن التوسعات التي نقوم بها سنصل إلى 200 مليون دولار.

للصناعات النسيجية تي آند سي المنطقة الصناعية بالمنطقة الصناعية بالعبور استثماراتنا

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