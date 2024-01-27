كاتب صحفي: مصر أقنعت إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، موضحًا أن القرار رحبت به مصر، رغم تمنيها لو أن القرار كان شمل وقف إطلاق النار وليس مجرد التحقيق في جرائم الإبادة وإدخال المساعدات.

وأضاف مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن مصر أقنعت الجانب الإسرائيلي بإدخال المساعدات من معبر رفح، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة هي تحويل مخرجات المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

مصر تتحرك مع دول العالم لـ"وقف إطلاق النار"

وأكد أنه من حق جنوب إفريقيا أن تفخر بموقفها من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، شارحا أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قرارا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في ظل تدهور الأوضاع وتساقط الأمطار التي دمرت خيام النازحين علاوة على انتشار الأمراض والجوع.