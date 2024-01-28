الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بعد اقتحام منزله فى جنين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا بعد اقتحام منزله في حي الهدف بجنين بالضفة الغربية.

ولليوم الـ114، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

القاهرة الإخبارية اعتقلت فلسطينيا قوات الاحتلال قطاع غزة العدوان

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