عضو برلمان جنوب إفريقيا: يجب محاسبة المسئولين عن قتل المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة

قالت خديجة براون، عضو برلمان جنوب إفريقيا: إن الفلسطينيين في قطاع غزة ليس لديهم حرية التحرك جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل، ولذلك إننا مستمرون في قضيتنا أمام العدل الدولية بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

وأضافت عضو برلمان جنوب إفريقيا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تبريرات جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني دفعتنا لرفع شكوى أمام العدل الدولية، ويجب الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين.

إجراءات فورية لجرائم الإبادة الجماعية

وأوضحت عضو برلمان جنوب إفريقيا أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لجرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، كما يجب محاسبة المسؤئولين عن قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.