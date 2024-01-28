الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالقرارات الأممية يؤدى لاتساع دائرة الحرب

سامح شكرى
سامح شكرى

قال وزير الخارجية  سامح شكرى، إن المشاورات المصرية السعودية مهمة في ضوء التطورات في المنطقة، وندعو المجتمع الدولي بجميع أطيافه، للتحلي بقدر من المسئولية  في الاضطلاع لتحقيق هذا الهدف والتعامل مع الأوضاع الإنسانية ووقف التجويع والحصار والعقاب الجماعي والتهجير القسرى لسكان غزة.  

 تطورات الأزمة الفلسطينية تضع المجتمع الدولى أمام مفترق طرق

وأضاف "ري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أن تطورات الأزمة الفلسطينية تضع المجتمع  الدولي أمام مفترق طرق، واستمرار الممارسات واستمرار الحكومة الإسرائيلية بضرب عرض الحائط وعدم الالتزام بالقرارت الأممية يؤدي لاتساع دائرة الحرب والصراعات.  

وأكد وزير الخارجية أنه على العالم الدعوة لوقف الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720، كما يجب السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان قطاع غـزة.

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في قصر التحرير وسط القاهرة.

وزير الخارجية سامح شكري المصرية السعودية الأوضاع الإنسانية التهجير القسرى سكان غزة مؤتمر صحفي

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