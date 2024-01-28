الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: تعليق بعض الدول تمويل "الأونروا" تحريض إسرائيلى

الأونروا
الأونروا

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن مصر كان لها السبق التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة على مدار التاريخ، حيث تعد القضية الفلسطينية التي لم تحل حتى الآن هي لُبّ التوترات في المنطقة.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حرب غزة تعد إحدى مراحل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن امتداد حرب غزة إلى 114 يومًا أسفر عن حالة من الدمار في القطاع، والدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لدعم وحل القضية الفلسطينية.

الحرب العالمية الثانية

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر، أن مصر عملت على توضيح أن هناك حالة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والنساء والأطفال يواجهون أهوالًا وحالة عصيبة لم تحدث إلا في الحرب العالمية الثانية، والآن نراها بثًا مباشرًا أمام عيوننا.

واعتبر مصطفى عبداللاه، أن إعلان عدد من الدول عن إيقاف تمويل وكالة الأونروا هو قرار غير سليم وليس في محله، وهو مدفوع  برغبة إسرائيلية، ونتيجة تحريض إسرائيلي.

لباحث بالمركز المصري للفكر القضية الفلسطينية حرب غزة الدولة المصرية الحرب العالمية الثانية الإبادة الجماعية وكالة الأونروا تحريض إسرائيلي

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