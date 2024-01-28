الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى طب نفسى ينصح بزيارة معرض الكتاب خلال إجازة نصف العام

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قدم الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، نصائح للطلاب للاستفادة من إجازة نصف العام، مشيرًا إلى أنه يجب الاستفادة من إجازة نصف العام لتكون واحة نفسية للاسترخاء، وهي فرصة لتحقيق الرغبات، داعيًا الأهالي إلى إزالة كل الممنوعات الخاصة بالدراسة خلال أيام الامتحانات.

وأضاف هندي، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يحصل الطلاب على قسط من الراحة، والنوم الكافي، مع وجود تواصل عاطفي مع الآباء والأمهات، معلقًا: "الأم لازم تبعد عن التكشيرة والصوت العالي".

الاستفادة من إجازة نصف العام

وأضافت استشارى الطب النفسي، أنه لا بد أن يكون هناك تخاطب عاطفي بين الأم وأولادها بعد فترة من الحزم خلال فترة الامتحانات، ناصحًا الأسرة بزيارة معرض القاهرة للكتاب واختيار الكتب المناسبة للقراءة لرفع مستوى الملكات العقلية، فضلًا عن الاستفادة من الفعاليات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للطلاب خلال فترة إجازة نصف العام.

ستشاري الصحة النفسية إجازة نصف العام معرض القاهرة للكتاب وزارة الشباب والرياضة

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