ناقد رياضي: منتخب مصر لكرة اليد فرض سيطرته السنوات الأخيرة

قال الناقد الرياضي، عثمان إبراهيم، إن منتخب مصر لكرة اليد في السنوات الأخيرة فرض سيطرته على الكرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب مرّ بأصعب مباراتين خلال الأيام الماضية النصف النهائي مع تونس، وحسمتها مصر من البداية ومباراة النهائي مع الجزائر وحسمتها مصر أيضًا بشكل قوي.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن هذه البطولة هي الثالثة التي يحققها المنتخب على التوالي في كرة اليد، كما أنها البطولة التاسعة في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد في تاريخ بطولة أفريقيا لكرة اليد، حيث بدأ ينافس على العالمية بميدالية أولمبية في باريس، ثم ميدالية عالمية في كأس العالم لكرة اليد.

وتابع الناقد الرياضي، أن منتخب مصر سيستعد لأولمبياد باريس 2024 لكرة اليد بداية من شهر مارس بشكل قوي، واللاعبين لديهم الكثير من الطموح.