فصائل عراقية تعلن مسؤوليتها عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين

أعلنت فصائل عراقية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية والأردنية، وأسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

آخر تطورات استهداف قاعدة أمريكية.. ارتفاع في الإصابات والبنتاجون يبحث عن سبب فشلهم

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول بالبنتاجون، أن البنتاجون مازال يحاول تحديد سبب فشل الدفاع الجوي في القاعدة العسكرية في اعتراض المسيرة التي استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية وأسفر الاستهداف عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين، وإصابة آخرين.

كما نقلت رويترز عن مسئول أمريكي من المرجح أن ترتفع الإصابات في صفوف القوات الأمريكية جراء الهجوم بالمسيرة.

وكان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، أكدا في تصريحات صحفية، أنهم سيحاسبون، جميع المسئولين عن الهجوم على قواتهم شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.