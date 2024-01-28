استهداف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية تدفع ثمنه "العراق".. ما القصة؟

كشف رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، من واشنطن، نتائج تترتب على استهداف القاعدة الأمريكية، على حدود الأردن والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن ما حدث سيطيل أمد بقاء أمريكا داخل سوريا والعراق والبحر الأحمر، وينذر بمزيد من التصعيد.

وأضاف: "بعد حادث استهداف قوات أمريكية، ومقتل 3 جنود أمريكيون من المستبعد أن ترحل القوات الأمريكية من العراق، وخاصة أنه لم يكن هناك نية للرحيل وهذا ماكشفته جلسات الحوار خلال الأيام الماضية"، متابعا: "ماحدث ينذر بتصعيد عسكري جديد في المنطقة".

وواصل: "لم تعلن جهة مسئوليتها عن الحادث ولكن أمريكا تتدعي بأنها تمتلك المعلومات عن تورط جماعات مدعومة من إيران في الحادث، مما ينذر بمزيد من التصعيد حيث لم تتواني أمريكا بالرد في العراق وسوريا".

وأكد أن الرئيس الأمريكي وإدارته في ورطة، نظرا لبدء الحملات الانتخابية في عملها، الأمر الذي يترتب عليه رد سريع ربما يكون في الساعات المقبلة وليس الأيام.

