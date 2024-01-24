الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": أنباء عن استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل في العراق

غزة
غزة

نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أنباء عن استهداف قاعدة الحرير الأمريكية قرب مطار أربيل في العراق بطائرات مسيرة.

الأوضاع في غزة 

وفي السياق، كان قد أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أنه لم تعد توجد أي بقعة داخل قطاع غزة  لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين في ظل حالة النزوح المستمرة

وقال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إنه لم نتوقف عن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين، ويجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، عن أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى رفح في الجزء الجنوبي من غزة يبلغ حوالي مليون نازح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الأمم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي أن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي".

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل استهداف قاعدة الحرير الحرب بغزة قناة القاهرة الإخبارية

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