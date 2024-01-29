"الأرصاد" تكشف أكثر أيام الشتاء برودة وموعد انتهاء الصقيع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض قيم الحرارة بشكل كبير، يرجع إلى وجود كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مع امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع ويصحبها انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، ومتوقع أن يسجل يوم الخميس المقبل أقل درجة حرارة حتى الآن في فصل الشتاء، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية والصغرى 9 درجات.

ونوهت إلى أن الأجواء باردة خلال فترات النهار، شديدة البرود خلال فترات الليل، كما يزيد نشاط الرياح من الشعور بمزيد من البرودة، لافتة إلى أن فرص الأمطار مستمرة ومتفاوتة بين متوسط وغزير على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتسقط كميات أمطار أقل جنوب الوجه البحري.

متى تنتهي موجة الصقيع؟

وأوضحت غانم أن موجة البرودة الشديدة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وكذلك سقوط الأمطار، وتقل كميات الأمطار مطلع الأسبوع، كما تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.