الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

3 سيناريوهات للرد الأمريكى على مقتل 3 عسكريين فى هجوم التنف

هجوم التنف
هجوم التنف

قال محسن الشوبكي الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الأردن تعتبر أن الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية، هو من قبل وكلاء إيران، المستمرين في العراق وسوريا لمهاجمة الحدود الأردنية، وأن الأردن تقول إن ليس لديها معدات عسكرية قادرة على التصدي لمثل هذه المسيرات.

 

مدى ارتباط هجوم التنف بالحرب على غزة

وأوضح الشوبكي أن وكلاء إيران يستثمرون في الحرب على غزة، مرجحًا أن حجوم التنف لا يتعلق بدعم الأشقاء في غزة فقط، ولكن لأهداف سياسية ومصالح إيرانية.

 

 وتحدث الشوبكي عن 3 سيناريوهات متوقعة للرد على هجوم التنف، أولها الرد بضرب وكلاء إيران، في العراق وسوريا، وهو مستبعد، أما السيناريو الأكبر والذي يرجحه قادة الفكر الأمريكي أن تكون الضربة موجهة للداخل الإيراني بقوة، ليس على صيغة حرب، وإنما هجمات داخل إيران، وهو سيناريو مقترح وموجود.

 

ولفت إلى أن السيناريو الثالث، هو أن تصنع أمريكا قناة اتصال مع إيران، وتتجنب الوقوع في الحرب لاعتبارات أمريكية مثل الانتخابات، والوضع الداخلي الأمريكي في تكساس والحرب في أوكرانيا، والضغط الصيني على تايوان، وكلها قضايا تسهم في تحديد شكل الرد الأمريكي، حتى لا يكون تطورات الأمور غير محسوبة.

الشوبكي الأردن قاعدة التنف الأمريكية إيران لعراق وسوريا الحدود الأردنية هجوم التنف

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